«Барселона» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв вничью

Барселона, Испания, , 07:50 — REGNUM «Барселона» сыграла вничью с «Тоттенхэмом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На седьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле. На 85-й минуте хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура восстановил равновесие в счёте.

Таким образом, «Барселона» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого и со второго места в группе соответственно. «Барселона» набрала 14 очков, у «Тоттенхэма» — восемь.

Отметим, что «Интер», набравший также восемь очков, занял третье место по дополнительным показателям и вышел плей-офф Лиги Европы.

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