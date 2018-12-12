Из Новосибирска в Томск: путешествие огня Универсиады – 2019 продолжается

Томск, , 03:24 — REGNUM Огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года 11 декабря побывал в Новосибирске, а теперь отправляется в Томск. В столице Томской области этап эстафеты огня Универсиады состоится 15 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске.

Как уточнили в областном правительстве, огонь Универсиады по улицам Томска пронесут 25 человек: 20 были выбраны на конкурсной основе, ещё пятеро представляют дирекцию Студенческих игр.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском Турине и завершится 1 марта 2019 года в столице Красноярского края.

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11 декабря этап эстафеты прошёл в Новосибирске. Общая протяженность маршрута составила 2600 м.