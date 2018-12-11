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Дзюба досрочно ушёл в отпуск и не сыграет со «Славией»

Спорт

Тренерский штаб решил досрочно отпустить его в отпуск из-за травмы

Дзюба досрочно ушёл в отпуск и не сыграет со «Славией»
Вячеслав Евдокимов
Артём Дзюба

Санкт-Петербург, 11 декабря 2018, 14:56 — REGNUM  Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба досрочно ушёл в отпуск из-за травмы. Об этом 11 декабря сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что у Дзюбы случился незначительный рецидив старой травмы, поэтому тренерский штаб решил досрочно отпустить его в отпуск. В матче Лиги Европы против пражской «Славии» Дзюба не сыграет.

Напомним, «Зенит» сыграет против «Славии» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Праге 13 декабря.

Добавим, что «Зенит» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы, выиграв групповой этап. На сегодняшний день в активе команды 11 очков. На втором месте идёт «Славия» с семью очками.

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