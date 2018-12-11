По Новосибирску пронесли огонь зимней Универсиады – 2019

Новосибирск, , 14:51 — REGNUM Огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года сегодня, 11 декабря, побывал в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске.

Общая протяжённость маршрута в Новосибирске составила 2600 метров. Огонь по городу пронесли 20 факелоносцев, в том числе многократный победитель и призёр всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников. А первым участником этапа эстафеты стал победитель летней Универсиады — 2015 по лёгкой атлетике Игорь Максимов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в городе Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В настоящее время продолжается эстафета огня Студенческих игр, стартовавшая 20 сентября 2018 года. Из Новосибирска огонь Универсиады доставят в Томск, где 15 декабря пройдет следующий этап эстафеты.

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