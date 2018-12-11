Стали известны соперники молодёжной сборной России по отбору на Евро-2021

Москва, , 14:44 — REGNUM Молодёжная сборная России по футболу узнала своих соперников по группе на отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года. Об этом 11 декабря сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Жеребьёвка отборочного турнира прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Сборная России попала в группу 5, где её соперниками будут команды Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

Отметим, что матчи отборочного турнира к Евро-2021 пройдут с марта 2019 года по октябрь 2020 года. Победители групп выйдут в финальную часть соревнований напрямую. Кроме того, ещё одну путёвку разыграют две лучшие команды, которые станут вторыми.