Семь футболистов «Боруссии» не сыграют с «Монако» в Лиге чемпионов

Монако, , 14:19 — REGNUM Семь футболистов дортмундской «Боруссии» не сыграют в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако». Об этом сообщает AFP.

По информации издания, в заявку на игру не включены Марко Ройс, Якоб Ларсен, Лукаш Пищек, Томас Делейни и Дан-Аксель Загаду. Все они пропустят матч из-за травм.

Кроме того, в заключительной игре группового этапа не примут участия Аксель Витсель и Джейдон Санчо.

«Боруссия» уже обеспечила себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкий клуб занимает второе место в группе, на пять очков опережая идущий на третьей позиции «Брюгге».

Матч между «Монако» и «Боруссией» пройдёт 11 декабря.

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