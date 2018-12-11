Вторник, 11 Декабря 2018 года
15:53:16 МСК

Семь футболистов «Боруссии» не сыграют с «Монако» в Лиге чемпионов

Спорт

«Боруссия» уже обеспечила себе участие в плей-офф

Монако, 11 декабря 2018, 14:19 — REGNUM  Семь футболистов дортмундской «Боруссии» не сыграют в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако». Об этом сообщает AFP.

По информации издания, в заявку на игру не включены Марко Ройс, Якоб Ларсен, Лукаш Пищек, Томас Делейни и Дан-Аксель Загаду. Все они пропустят матч из-за травм.

Кроме того, в заключительной игре группового этапа не примут участия Аксель Витсель и Джейдон Санчо.

«Боруссия» уже обеспечила себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкий клуб занимает второе место в группе, на пять очков опережая идущий на третьей позиции «Брюгге».

Матч между «Монако» и «Боруссией» пройдёт 11 декабря.

Читайте также: «Брюгге» разгромил «Монако» в матче Лиги чемпионов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить