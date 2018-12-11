Игрок «Голден Стэйт» заявил, что не верит в высадку американцев на Луну

Окленд, США, , 14:03 — REGNUM Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри заявил, что не верит в высадку американских астронавтов на Луну. Об этом сообщает Clutch Points.

«Разве мы когда-либо были на Луне? Я так не думаю», — сказал Карри.

Напомним, в 1969 году США впервые заявили о высадке своих астронавтов на Луне. Первыми людьми, ступившими на поверхность спутника, были Нил Армстронг и Базз Олдрин.

Добавим, что многими до сих пор ставится под сомнение, что американцы действительно были на Луне.

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