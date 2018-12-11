«Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена

Мюнхен, Германия, , 11:58 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» планирует обновить состав после окончания текущего сезона. Об этом сообщает France Football.

По информации издания, «Бавария» хочет найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также Хамесу Родригесу, который должен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды.

Отмечается, что в летнее трансферное окно «Бавария» рассчитывает усилиться несколькими игроками из чемпионата Франции. Среди них полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, нападающий «Лилля» Николя Пепе и хавбек «Марселя» Флорьян Товен.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Германии после 14 туров «Бавария» набрала 27 очков и идёт на третьем месте, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на девять очков.

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