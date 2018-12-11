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Наставник Наоми Осаки признан тренером года в WTA

Спорт

Под руководством Бажина в 2018 году Осака выиграла US Open

Лондон, 11 декабря 2018, 11:26 — REGNUM  Наставник японской теннисистки Наоми Осаки Саша Бажин признан тренером года в Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Под руководством Бажина в 2018 году Осака выиграла свой первый турнир серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат США (US Open).

Также отмечается, что чешской теннисистке Петре Квитовой шестой год подряд вручили награду имени Карен Кранцке за профессионализм, преданность игре и чувство справедливости на корте.

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс получила награду имени Пичи Келмейер за поддержку других игроков.

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