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«Лейкерс» обыграли «Майами» в последнем матче Джеймса против Уэйда

Спорт

Встреча завершилась со счётом 108:105

Лос-Анджелес, США, 11 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 108:105.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, набравший 33 очка. Кроме того, форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 результативных передач.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал форвард Джастин Уинслоу, набравший 28 очков. Защитник Дуэйн Уэйд оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

Отметим, что этот матч стал последним, в котором Леброн Джеймс встретился с Дуэйном Уэйдом. После окончания этого сезона Уэйд завершит профессиональную карьеру.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Майами Хит» (Майами) — 108:105 (27:23, 28:35, 29:25, 24:22).

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