«Челси» запретил посещать стадион четырём фанатам за расистские выкрики

Лондон, , 10:39 — REGNUM Лондонский «Челси» запретил четырём фанатам посещать стадион во время домашних матчей команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Болельщики наказаны за оскорбления и расистские выкрики в адрес полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Отметим, что инцидент произошёл во время матча 16-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Ранее «Челси» выпустил официальное заявление, в котором поддержал расследование полиции в связи со случившимся.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в «Челси» заявили, что будут предлагать фанатам, которые были замечены в проявлении антисемитизма, один из двух вариантов: либо аннулирование сезонных абонементов на матчи команды, либо экскурсию в концлагерь Освенцим.

Читайте также: «Челси» отправит уличённых в антисемитизме фанатов в Освенцим