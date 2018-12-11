Хоккеисты «Сент-Луиса» подрались во время тренировки

Сент-Луис, США, , 10:09 — REGNUM На тренировке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» произошла драка между хоккеистами команды. Об этом сообщает журналист Чарли Марлоу на своей странице в Twitter.

Драка произошла между защитником Робертом Бортуццо и нападающим Заком Сэнфордом. Хоккеисты нанесли друг другу несколько ударов, прежде чем их успели разнять члены тренерского штаба.

https://twitter.com/CharlieMarlow_/status/1072179243235323904

Отметим, что дела у «Сент-Луиса» в регулярном чемпионате НХЛ складываются не лучшим образом. Команда занимает 29 место в лиге и 13-е место в Западной конференции, что не даёт возможности рассчитывать на участие в плей-офф.

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