«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» в матче НБА

Окленд, США, , 09:40 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:108.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 38 очков.

В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Миннесота» идёт на 18-м месте.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис) — 116:108 (30:24, 33:33, 28:20, 25:31).

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