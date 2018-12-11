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«Барселона» отказалась от идеи проведения матча с «Жироной» в США

Спорт

«Барселона» по-прежнему хочет сыграть в Майами, но осуществить это невозможно

Барселона, Испания, 11 декабря 2018, 09:00 — REGNUM  «Барселона» отказалась от идеи проведения матча чемпионата Испании с «Жироной» в Майами. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Барселона» по-прежнему хочет сыграть в Майами, но осуществить это невозможно, пока не будет достигнуто соглашение между всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, ранее «Барселона» и «Жирона» договорились провести матч 21-го тура чемпионата Испании в американском Майами. Против этого выступили ФИФА, УЕФА, Федерация футбола Испании и профсоюз футболистов.

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Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что все домашние матчи необходимо играть дома, а не в чужой стране. Кроме того, Федерация футбола Испании заявила, что перенос матча нарушает условия телевизионных договоров и может навредить болельщикам и остальным клубам испанской лиги.

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