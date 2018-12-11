Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Юту»

Оклахома-сити, США, , 08:52 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 122:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, набравший 31 очко. Кроме того, защитник Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл из 12 очков, 11 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал защитник Донован Митчелл, оформивший набравший 19 очков.

На сегодняшний день «Оклахома» занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Юта» идёт на 20-м месте.

«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 122:113 (30:22, 27:24, 42:29, 23:38).

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