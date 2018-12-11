«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Гельзенкирхен, Германия, , 08:39 — REGNUM Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.

«Шальке» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, набрав восемь очков в пяти матчах. Немецкий клуб одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

«Локомотив» лишился шансов на выход в весеннюю стадию Лиги чемпионов, но сохраняет возможность выйти в плей-офф Лиги Европы. На данный момент «железнодорожники» занимают четвёртое место с тремя очками, отставая на один балл от «Галатасарая».

В первых пяти матчах команда Юрия Сёмина потерпела четыре поражения, а в пятом туре обыграла дома «Галатасарай» со счётом 2:0.

Отметим, что победителем группы досрочно стал португальский «Порту», набравший 13 очков.

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