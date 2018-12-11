Тренеру «Динамо» Крикунову попала шайба в голову во время матча

Москва, , 08:01 — REGNUM Главному тренеру московского «Динамо» Владимиру Крикунову попала шайба в голову во время матча с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщает «Р-спорт».

Защитник «Динамо» Андрей Прибыльский в конце первого периода случайно попал в голову Крикунову шайбой. После этого тренер покинул скамейку запасных и вернулся к работе уже во время второго периода.

После матча Крикунов сообщил, что ему на голову наложили шесть швов.

Отметим, что «Динамо» уступило СКА со счётом 0:2.

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