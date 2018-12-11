«Питтсбург» одержал победу над «Айлендерс» в серии буллитов

Нью-Йорк, США, , 07:00 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Во втором периоде «Айлендерс» открыли счёт благодаря точному броску нападающего Антони Бовилье. В третьем периоде «Пингвинз» сравняли счёт, отличился форвард Деррик Брассар.

В серии буллитов решающий бросок исполнил нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 32 очка в 29 матчах. «Айлендерс» идут на 18-м месте, в активе команды 32 очка в 29 играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

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