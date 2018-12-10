Неделя НХЛ: Александр Овечкин вновь заставил всех говорить о себе

Глендейл, США, , 23:54 — REGNUM США, штат Аризона, Глендейл.

7 декабря, пятница: Овечкин в игре против «Аризоны» добрался до отметки в 5 тысяч бросков.

Россиянин быстрее всех в истории НХЛ достиг отметки в 5 тысяч нанесённых бросков

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» с нетерпением предвкушали матч против «Аризоны Койотис» 7 декабря, ведь их любимый капитан Александр Овечкин стоял на пороге рубежа в 5 тысяч нанесённых бросков. Даже великий Уэйн Гретцки не бросал так часто, как это делает «Великая Восьмёрка». Напомним, что матч проводился в Глендейле, Аризона, но это не помешало болельщикам «Кэпиталз» лицезреть этот знаменательный момент.

За всю историю лиги подобным достижением отметились лишь восемь игроков, однако подсчёт нанесённых бросков по воротам ведётся лишь с сезона 1959/1960 годов. Первым с конца в этом списке числится БрэндонШэнэхэн, в активе которого 5086 бросков. Далее идёт выше упомянутый Уэйн Гретцки, у которого лишь на два броска больше (5088). Шестым приходится бывший форвард «Кэпиталз» Майк Гартнер (5090), затем знаменитый Эл Макиннис (5157), за ним следует легендарный Фил Эспозито (5166). Тройку лидеров формируют — Марсель Дионн (5363), ЯромирЯгр (5637) и неоспоримо первый Рэй Буря с 6209 бросками.

В самом начале игры «Вашингтон» неуверенно чувствовали себя на чужом льду и привезли себе несколько контрастных атак от «Аризоны». На пятой минуте матча очередной «привоз» защитников «Кэпиталз» всё же привёл к пропущенной шайбе. Дерек Степан сыграл на ошибке защитника и смог переправить шайбу на Кристиана Фишера, который выполнил точный бросок между ног вратарю — 1:0. Знаменательный момент произошёл в середине девятой минуты, когда Овечкин с кистей бросил по воротам голкипера «Аризоны» Эдина Хилла, выбив ту самую метку в 5 тысяч бросков. Но в тот момент было не до празднований — была игра, а бросок даже не смутил вратаря. По итогам первой 20-минутки «Вашингтон» так и не смог вылезти из-под тотального прессинга хозяев.

В начале второго периода «Вашингтон» схватили штрафной бросок по своим воротам, повысив вероятность своего поражения, но Рихард Паник оказался не точен в своем броске. Ближе к середине «Кэпс» создали свою первую трезвую атаку, которую без проблем реализовалЯкубВрана — 1:1. Позднее голом ответила «Аризона». ЛоусонКруз выждал долгую паузу, пока объезжал всю возню около ворот «Кэпс» и бросил точно в свободный угол ворот — 2:1. В середине периода молодой сменщик Холтби — Феникс Копли неожиданно для всех выбросился на несколько метров из ворот и остановил опасную атаку соперника. Под занавес периода «Вашингтон» накинулись на ворота соперника с молниеносной атакой, ключевое действие в которой выполнил защитник Мэтт Нисканен, точно бросив шайбу под перекладину — 2:2.

В третьем периоде «Кэпиталз» чувствовали себя свободнее и вели себя активнее на льду, благодаря бодрящей шайбе в концовке предыдущего тайма. «Вашингтон» не прекращал атаковать чужие ворота весь период, каждый игрок столичной команды хотел бросить шайбу прямиком в цель. За четыре минуты до конца периода Андре Бураковски выполнил своё желание, прорвавшись по флангу и точно бросив между ног голкиперу — 2:3, «Вашингтон» в лидерах. На последней минуте «Аризона» поменяла голкипера на полевого игрока. Вскоре Александр Овечкин забил шайбу в пустые ворота, дополнив своё достижение заброшенной шайбой — 2:4. «Вашингтон» возвратились домой с двумя победными очками.

США, штат Орегон, Коламбус.

9 декабря, воскресенье: Овечкин продлил результативную серию до 11 матчей, после победного матча с «Коламбусом».

Гол и голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать сухую победу над «Коламбусом».

9 декабря Нэйшнвайд-Арена, что в Коламбусе, штат Орегон, принимала очередную игру регулярного чемпионата НХЛ между местной командой «КоламбусБлюДжекетс» и грозными действующими чемпионами «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой вторых, благодаря неповторимой игре голкипера «Кэпиталз» БрейденаХолтби и очередному набранному баллу Овечкина, который в 11 матчах к ряду покидал лёд с результативным действием.

С первых секунд матча игра обещала быть зрелищной. Команды отличались грамотным исполнением атак и уже к второй минуте счёт был открыт. «Вашингтонцы» вовремя обратили внимание на брешь в обороне хозяев льда и нанесли громкий удар, воспользовавшись положением соперника. БреттКоннолли, с передач Враны и Кузнецова, вплотную подошёл к воротам и свободно переиграл голкипера, не почувствовав сопротивления — 1:0. Ближе к середине периода Сергей Бобровский, выступающий за «БлюДжекетс», совершил первое яркое спасение в игре — «Вашингтон» разыграли шайбу на «пятак», но Сергей вовремя и зрелищно поймал шайбу своей ловушкой. Вскоре Бобровскому снова пришлось вынимать шайбу из своих ворот. Игроки «Кэпиталз» перехватили шайбу в зоне соперника и резко развили контратаку. Шайба достигла чешского уроженца «Кэпс» Дмитрия Яшкина, который в касание отправил каучуковый блин прямиком в девятку — 2:0. В концовке периода Сергею Бобровскому снова досталось. Защита «жакетов» опять отличилась своей неготовностью сдержать мощную атаку соперника, переложив всю надежду на своего вратаря. К сожалению, Сергея с близкого расстояния расстрелял Александр Овечкин, реализовав передачу защитника МихалаКемпны — 3:0. Первый период уже определил победителя игры. По окончанию периода Сергей Боброский был заменён, уйдя со льда с 10 отбитыми бросками из 13 возможных. Для россиянина это неделя складывается крайне неудачно — эта замена стала уже второй за неделю. В трёх матчах Сергеем была одержана лишь одна победа за последние 7 календарных дней, к тому же, вратарь пропустил 14 шайб. На лёд вышел ЙоонасКарписало, заменив Бобровского в створках ворот.

Во втором периоде «Коламбус» окончательно поплыл, толком не создав момента. Единственным игроком, который помогал «Коламбусу» удерживать своё положение был — вратарь ЙоонасКарписало. В третьем периоде «Вашингтон» смогли поставить жирную точку в игре. В начале второй половины 20-минутки ТрэвисБойд, благодаря точной передаче Овечкина, забил четвёртую шайбу своей команды в этом матче — 4:0. Овечкин набрал 2 (1+1) очка и продлил свою результативную серию до 11 матчей, опровергнув ожидания хоккейных аналитиков, говоривших о тотальном поражении «Вашингтона» и самого Александра в этом матче.