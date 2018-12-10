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Российские гандболистки досрочно вышли в финал чемпионата Европы

Спорт

Соревнования проходят во Франции

Нант, Франция, 10 декабря 2018, 23:06 — REGNUM  Российская женская сборная по гандболу победила сборную Дании в матче основного раунда чемпионата Европы во Франции и пробилась в полуфинал. Игра состоялась сегодня, 10 декабря, во французском городе Нант.

Игра завершались победой сборной России со счетом 32:21 (14:9). Из российских гандболисток самой результативной стала Анна Вяхирева, которая забила девять мячей.

После четырех матчей российская женская сборная по гандболу набирает восемь очков и тем самым обеспечивает себе досрочный выход в полуфинал. При этом российская сборная должна будет сыграть еще один матч со шведками в основном раунде. Игра состоится 12 декабря.

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Гандбол
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