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В смерти капитана «Фиорентины» обвинят двух врачей

Спорт

Они отвечали за удостоверение готовности спортсменов к участию в соревнованиях

Флоренция, Италия, 10 декабря 2018, 17:03 — REGNUM  Двум врачам будут предъявлены обвинения в совершении преступления по неосторожности в связи со смертью капитана футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 10 декабря.

В прокуратуре Флоренции сообщили, что оба подозреваемых работали в государственных учреждениях, отвечавших за удостоверение готовности спортсменов к участию в соревнованиях.

Давиде Астори умер в марте 2018 года, во сне, на 32-м году жизни. Вскрытие показало, что причиной смерти стала брадиаритмия — нарушение и замедление сердцебиения.

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