Матч «Реал» — ЦСКА обслужит португальская бригада арбитров

Москва, , 14:50 — REGNUM Бригада арбитров из Португалии во главе Артуром Диашем обслужит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и московским ЦСКА. Об этом 10 декабря сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительными ассистентами рефери назначены Угу Мигел и Жоау Пиньейру. Четвёртым арбитром будет Бруну Родригеш.

Матч пройдёт 12 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, в первом матче ЦСКА одержал победу над «Реалом» со счётом 1:0. На данный момент «Реал» лидирует в группе с 12 очками. ЦСКА занимает четвёртое место, имея в активе четыре очка.

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