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«МЮ» планирует купить защитника «Тоттенхэма» Алдервейрелда

Спорт

Жозе Моуринью лично заинтересован в переходе Алдервейрелда

Манчестер, Великобритания, 10 декабря 2018, 14:26 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лично заинтересован в переходе Алдервейрелда в стан «красных дьяволов».

Отмечается, что действующий контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах за лондонский клуб.

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