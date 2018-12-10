Команда из Дании стала чемпионом профессиональной лиги по CS: GO

Оденсе, Дания, , 15:02 — REGNUM Команда Astralis стала чемпионом восьмого сезона профессиональной лиги ESL Pro League по игре CS: GO. В финальном матче команда из Дании сыграла со счётом 3:1 и стала обладательницей денежного приза в $250 тысяч, сообщает портал Cybersport.ru

В финальном матче Astralis соревновались с Team Liquid, которым удалось победить на карте Train. Однако, на картах Mirage, Inferno и Dust2 представители Дании вернули себе лидерство.

Команда начала игру в формате плей-офф сразу с полуфинальных матчей, так как ранее вышла победителем группового этапа. Также Astralis являются чемпионами прошлого года.

Напомним, что ESL Pro League — это профессиональная киберспортивная лига по Counter-Strike: Global Offensive. География лиги покрывает сразу Северную Америку и Европу. Соревнования этого года проходили в Дании, второй раз за восемь сезонов.

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