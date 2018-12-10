«Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»

Вильярреаль, Испания, , 14:12 — REGNUM Испанский «Вильярреал» объявил об отставке главного тренера команды Хавьера Кальехи. Об этом 10 декабря сообщается на сайте клуба.

Кальеха возглавлял «Вильярреал» с сентября 2017 года. Под его руководством команда в текущем сезоне идёт на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

В Лиге Европы «Вильярреал» занимает первое место в группе G, имея в своём активе семь очков. В заключительном туре испанский клуб примет московский «Спартак», у которого пять очков. Матч пройдёт 13 декабря.

Напомним, «Спартак» и «Вильярреал» сыграли вничью в первом матче со счётом 3:3.

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