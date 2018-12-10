Криштиану Роналду пригласил Лионеля Месси в Италию

Турин, Италия, , 14:10 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду советует форварду «Барселоны» Лионелю Месси последовать его примеру, принять новый вызов и тоже переехать из Испании в Италию, — такие заявления Роналду сделал в интервью La Gazzetta dello sport в понедельник, 10 декабря.

Португальский футболист отметил, что ему интересно в чемпионате Италии, где игрокам приходится работать больше, чем в Испании. Также он сделал ряд комплиментов своему нынешнему клубу, назвав атмосферу в команде «более семейной», чем это было в мадридском «Реале».

Отвечая на вопрос о вручении «Золотого мяча» своему бывшему партнеру по «Реалу» Луке Модричу, Роналду отметил, что считает самого себя достойным этого звания, но готов уважать принятое решение и намерен вновь претендовать на получение награды через год.

Также Роналду отказался подтверждать слухи о своем предстоящем венчании. То, что папарацци увидели его на выходе из церкви, ничего не означает — он ходит в церковь еженедельно (всякий раз меняя конкретный храм), чтобы «поблагодарить Господа», сказал футболист.