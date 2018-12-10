Напавший на Глушакова фанат «Спартака» вышел на свободу

Москва, , 13:34 — REGNUM Болельщик московского «Спартака», напавший на Дениса Глушакова во время матча с «Рапидом», вышел на свободу. Об этом 10 декабря сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что фанат был арестован на 10 суток. Кроме того, ему запретили посещать любые спортивные соревнования в течение пяти лет.

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Напомним, 29 ноября во время матча Лиги Европы с австрийским «Рапидом» (1:2), выбежал на поле и направился к Глушакову. Его оттеснили игроки «Спартака», после чего он был передан полиции.

Добавим, что многие болельщики «Спартака» считают Глушакова виновным в увольнении предыдущего тренера красно-белых Массимо Карреры.

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