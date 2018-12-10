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Виктор Васин вылетел вместе с ЦСКА на матч против «Реала»

Спорт

Матч пройдёт 12 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде

Москва, 10 декабря 2018, 12:58 — REGNUM  Игроки московского ЦСКА Виктор Васин и Лассана Н'Диайе отправились вместе с командой на матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом 10 декабря сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что тренерский штаб принял решение о включении игроков в список тех, кто полетит в Испанию. При этом Н'Диайе ещё не заявлен за команду, а Васин травмирован.

По мнению тренерского штаба, футболистам будет полезнее находиться в команде. При этом Васин будет продолжать восстановление под присмотром врачей клуба.

Напомним, матч между «Реалом» и ЦСКА пройдёт 12 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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