Виктор Васин вылетел вместе с ЦСКА на матч против «Реала»

Москва, , 12:58 — REGNUM Игроки московского ЦСКА Виктор Васин и Лассана Н'Диайе отправились вместе с командой на матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом 10 декабря сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что тренерский штаб принял решение о включении игроков в список тех, кто полетит в Испанию. При этом Н'Диайе ещё не заявлен за команду, а Васин травмирован.

По мнению тренерского штаба, футболистам будет полезнее находиться в команде. При этом Васин будет продолжать восстановление под присмотром врачей клуба.

Напомним, матч между «Реалом» и ЦСКА пройдёт 12 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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