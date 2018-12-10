Крытый стадион «Олимп» в Москве готовится к открытию

Москва, , 12:43 — REGNUM В районе Новокосино Москвы построен и готовится к открытию, сообщили 10 декабря в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

Спортивное сооружение планируют ввести в эксплуатацию до конца 2018 года. Объект расположен на улице Суздальская.

«Здание возвели за счет городского бюджета. Застройщику выдано заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», — заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Размеры игрового поля на новой арене 90 на 55 метров. На ней будут проходить тренировки спортшколы «Трудовые резервы».

Именно на этом стадионе представитель «Трудовых резервов» предложил во время телеэфира сыграть в футбол мэру Москвы Сергею Собянину, но тот сразу отказался.