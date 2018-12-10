«Уфа» утвердила Дмитрия Кириченко на посту главного тренера

Уфа, , 11:21 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» официально утвердил Дмитрия Кириченко на посту главного тренера команды. Об этом 10 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт с Кириченко подписан на полтора года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Дмитрий Кириченко был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Сергея Томарова.

Добавим, что Кириченко с 2014 года входил в тренерский штаб «Ростова», дважды исполняя обязанности главного тренера. В «Уфе» работает в качестве тренера с лета 2018 года.

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