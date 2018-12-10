Нападающий «Чикаго» Анисимов получил травму в матче с «Монреалем»

Чикаго, США, , 10:54 — REGNUM Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов получил травму в матче с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщается на сайте клуба.

Анисимов получил повреждение на первой минуте третьего периода, когда против него силовой приём применил защитник «Канадиенс» Ши Уэбер. Российский форвард не сумел доиграть матч до конца.

Отмечается, что после матча форвард прошёл обязательную процедуру проверки на сотрясение мозга.

Анисимов провёл на льду 10 минут 35 секунд, в течение которых нанёс три броска в створ ворот соперника и совершил один силовой приём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монреаль» одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2.

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