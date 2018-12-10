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Доннарумма сыграл 100-й полный матч подряд в составе «Милана»

Спорт

«Милан» сыграл вничью с «Торино» со счётом 0:0

Доннарумма сыграл 100-й полный матч подряд в составе «Милана»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Равная борьба

Милан, Италия, 10 декабря 2018, 10:45 — REGNUM  «Милан» сыграл вничью с «Торино» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сохранил свои ворота в неприкосновенности. Для него эта игра стал 100-й подряд в составе «россонери», в котором он провёл полный матч.

На сегодняшний день «Милан» идёт на четвёртом месте в чемпионате Италии, набрав 26 очков. «Торино» занимает шестую строчку с 22 очками.

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