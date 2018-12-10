Бердыев рассказал, кого считает лучшим молодым тренером России

Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что считает наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим молодым тренером России. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Сергей Семак является достаточно сильным тренером. Лучший из молодых, которые есть в России», — сказал Бердыев.

По его мнению, в текущем сезоне чемпионом станет «Зенит». Причём он выиграет чемпионат с большим отрывом от ближайших преследователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» проиграл «Рубину» в матче 17-го тура чемпионата России со счётом 1:2.

На сегодняшний день «Зенит» лидирует в чемпионате России с 34 очками. На втором месте идёт «Краснодар» с 33 очками.

Читайте также: Дубль молодого защитника принес «Рубину» победу над «Зенитом»