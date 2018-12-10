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«Милуоки» обыграл «Торонто» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 104:99

Торонто, Канада, 10 декабря 2018, 09:34 — REGNUM  «Милуоки Бакс» одержала победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 104:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Серж Ибака, набравший 22 очка.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 19 подборов. Также 19 очков на счету центрового Брука Лопеса.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Торонто» идёт на первом месте.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 99:104 (30:25, 19:26, 25:28, 25:25).

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