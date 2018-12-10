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Футболисты «Астаны» переиграли французский «Шамбли» в товарищеском матче

Спорт

Единственный мяч забил Джуниор Кабананги

Париж, 10 декабря 2018, 07:31 — REGNUM  Футбольный клуб «Астана» одержал победу в товарищеском матче над французским клубом лиги 3 «Шамбли» со счетом 1:0, сообщает 10 декабря агентство Sportinform.

Казахстанские футболисты готовятся во Франции к заключительному матчу в групповом этапе Лиги Европы против французского клуба лиги 1 «Ренн». В рамках подготовки подопечные Григория Бабаяна сыграли товарищеский матч с «Шамбли». Единственный мяч забил Джуниор Кабананги.

Напомним, 29 ноября в Казахстане состоялся матч за первое место в группе К Лиги Европы между клубами «Динамо Киев» и «Астана». Украинская команда одержала верх со счетом 1:0.

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