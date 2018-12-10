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«Лилль» ушёл от поражения в матче с «Реймсом» в добавленное время

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Лилль, Франция, 10 декабря 2018, 07:25 — REGNUM  «Лилль» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт на 64-й минуте открыл нападающий «Реймса» Реми Уден. Футболистам «Лилля» удалось отыграться на шестой добавленной минуте. Отличился форвард Николя Пепе, реализовав пенальти.

На сегодняшний день «Лилль» идёт на втором месте в чемпионате Франции, набрав 31 очко. «Реймс» занимает 11-ю строчку с 22 очками.

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