«Дженоа» добился ничьи в матче со СПАЛом, играя в меньшинстве

ген, Италия, , 07:00 — REGNUM «Дженоа» сыграл вничью с клубом СПАЛ в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт на 15-й минуте открыл нападающий СПАЛа Андреа Петанья. На 38-й минуте футболистам «Дженоа» удалось отыграться. Отличился форвард Кшишитоф Пёнтек, реализовав пенальти.

Отметим, что «Дженоа» с 11-й минуты играл вдесятером. Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито получил прямую красную карточку и был удалён с поля.

На сегодняшний день «Дженоа» идёт на 14-м месте в чемпионате Италии, набрав 16 очков. СПАЛ занимает 16-ю строчку с 15 очками.

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