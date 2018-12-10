«Бетис» уверенно обыграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Мадрид, , 06:52 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Счёт на 59-й минуте открыл полузащитник «Бетиса» Джованни Ло Чельсо, реализовпв пенальти. На 76-й минуте защитник Сидней удвоил преимущество «Бетиса».

На сегодняшний день «Бетис» идёт на седьмом месте в чемпионате Испании, набрав 22 очка. «Райо Вальекано» занимает 19-ю строчку с 10 очками.

Читайте также: «Реал» переиграл «Уэску» в матче чемпионата Испании