«Вулверхэмптон» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ

Ньюкасл, Великобритания, , 06:45 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт на 17-й минуте открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Диогу Жота. На 23-й минуте форвард «Ньюкасла» Айосе Перес восстановил равновесие.

Судьба матча решилась в добавленное арбитром время. На четвёртой добавленной минуте отличился защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти.

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