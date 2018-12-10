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Огонь Универсиады – 2019 отправляется в Новосибирск

Спорт

Эстафета огня Студенческих игр завершится 1 марта 2019 года в Красноярске

Огонь Универсиады – 2019 отправляется в Новосибирск
Иллюстрация: Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске
Огонь зимней Универсиады – 2019

Новосибирск, 10 декабря 2018, 06:38 — REGNUM  Из Барнаула, где эстафеты огня зимней Универсиады — 2019 состоялась 8 декабря, главный символ Студенческих игр направился в Новосибирск.

Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Универсиады в Красноярске, новосибирский этап эстафеты огня пройдёт 11 декабря.

Что касается барнаульского этапа, общая протяженность маршрута в столице Алтайского края составила 4106 м. На маршруте было шесть остановок, во время которых огонь Универсиады поприветствовали студенты самых крупных вузов города.

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, на улицы Барнаула в день эстафеты огня вышли более 10 тысяч зрителей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, эстафета огня XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019 стартовала в итальянском Турине 20 сентября 2018 года. Российский этап начался с Москвы, в настоящее время эстафета продолжается в городах Сибири. На завершающем этапе огонь прибудет в Красноярск, где и состоится зимняя Универсиада — со 2 по 12 марта 2019 года.

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Универсиада-2019 в Красноярске
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