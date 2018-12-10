«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»

Мадрид, , 06:25 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес. В ответном матче финала «Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» со счётом 3:1.

В основное время матча команды победителя не выявили. Счёт на 44-й минуте открыл нападающий «Боки Хуниорс» Дарио Бенедетто. На 68-й минуте форвард «Ривер Плейта» Лукас Пратто восстановил равновесие.

Судьба матча решилась в дополнительное время, когда футболисты «Ривер Плейта» сумели забить два гола. На 109-й минуте отличился полузащитник Хуан Кинтеро, а на 120-й точным ударом отметился Гонсало Мартинес.

Первый матч завершился вничью 2:2.

Напомним, первоначально ответный матч должен был состояться 24 ноября, однако был перенесен из-за беспорядков, устроенных фанатами «Ривер Плейта», который забросали камнями автобус с футболистами «Боки Хуниорс». В результате матч был перенесен в Мадрид на 9 декабря.

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