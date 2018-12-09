«Реал» переиграл «Уэску» в матче чемпионата Испании

Уэска, Испания, , 20:58 — REGNUM Мадридский «Реал» на выезде переиграл «Уэску» в матче пятнадуатого тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске, завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи в составе гостей стал нападающий Гарет Бэйл, который забил единственный мяч на 8-й минуте игры.

После пятнадцати матчей в чемпионате Испании «Реал» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Клуб «Уэска», набравший 7 баллов, находится на двадцатой позиции.

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