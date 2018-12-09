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«Динамо» разгромило «Урал» в матче РПЛ

Спорт

После семнадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков

«Динамо» разгромило «Урал» в матче РПЛ
Иллюстрация: Arena-khimki.ru
Стадион «Арена-Химки»

Химки, Московская область, 9 декабря 2018, 18:59 — REGNUM  Футбольный клуб «Динамо» (Москва) в домашнем матче семнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл екатеринбургский «Урал». Встреча, прошедшая 9 декабря на стадионе в подмосковных Химках, завершилась со счетом 4:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Жоаозиньо, Евгений Луценко, Абдул-Азиз Теттех и Алексей Козлов.

После семнадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Урал», набравший 22 балла, находится на восьмой позиции.

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