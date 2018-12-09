«Уфа» удержала боевую ничью в матче с «Краснодаром»

Краснодар, 9 декабря 2018, 18:34 — REGNUM 9 ноября между коллективами «Краснодар» и «Уфа» на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
На 14-й минуте полузащитник национальной сборной Люксембурга Оливер Тилл открыл счет, замкнув передачу Дмитрия Живоглядова — 0:1. Через 12 минут Иван Игнатьев восстановил равновесие — 1:1.
Статистика матча («Краснодар"/"Уфа»)
Удары 18/3
Удары в створ ворот 4/2
Процент владения мячом 65%/35%
Нарушения правил 11/19
Поданные угловые 6/0
«Краснодар» набрал 33 очка и укрепился на 2-й строчке. «Уфа» с 16-ю баллами поднялась на 14-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Петров, Масиэл, Газинский, Перейра, Классон, Куэва, Игнатьев.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Неделчару, Круговой, Салатич, Карп, Тилл, Игбун, Кротов.
Главный арбитр матча: Алексей Еськов.
Желтые карточки: Спаич — 50, Бизяк — 61, Карп — 65, Салатич — 84, Игбун — 86.
Голы: Тилл 14 — 0:1, Игнатьев 26 — 1:1.