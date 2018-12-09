Лондонский «Арсенал» может продать Озила уже зимой

Лондон, , 16:01 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» может продать своего немецкого защитника Месута Озила уже во время зимнего трансферного окна, сообщает 9 декабря Daily Express.

По данным издания, причиной такого решения руководства клуба стали натянутые отношения футболиста с главным наставником клуба Унаи Эмери. Озил может быть продан уже зимой и оценен в 25 млн евро.

Одним из возможных приобретателей футболиста называют миланский футбольный клуб «Интер».

В текущем сезоне Месут Озил сыграл в составе лондонского «Арсенала» 10 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.