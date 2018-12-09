«Атланта» обыграла в финале «Портленд» и впервые стала чемпионом MLS

Атланта, США, , 15:37 — REGNUM Футбольная команда «Атланта Юнайтед» выиграла в финальном матче плей-офф MLS команду «Портленд Тимбертс» и впервые стала чемпионом Лиги, сообщает 9 декабря Матч ТВ.

Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Счет в матче открыл на 39-й минуте нападающий команды хозяев Хосеф Мартинес, а затем его товарищ по клубу защитник Франко Эскобар на 54-й минуте удвоил преимущество своей команды.

Это первый титул чемпиона MLS для «Атланты», которая образована в 2014 году, «Портленд» же был обладателем кубка MLS в 2015 году.