Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
17:05:55 МСК

«Атланта» обыграла в финале «Портленд» и впервые стала чемпионом MLS

Спорт

Итоговый счёт 2:0 в пользу хозяев

Атланта, США, 9 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  Футбольная команда «Атланта Юнайтед» выиграла в финальном матче плей-офф MLS команду «Портленд Тимбертс» и впервые стала чемпионом Лиги, сообщает 9 декабря Матч ТВ.

Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Счет в матче открыл на 39-й минуте нападающий команды хозяев Хосеф Мартинес, а затем его товарищ по клубу защитник Франко Эскобар на 54-й минуте удвоил преимущество своей команды.

Это первый титул чемпиона MLS для «Атланты», которая образована в 2014 году, «Портленд» же был обладателем кубка MLS в 2015 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить