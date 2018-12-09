Логинов стал третьим из-за падения в гонке преследования на этапе КМ

Поклюка, Словения, , 15:08 — REGNUM Российский биатлонист Александр Логинов занял в результате падения третье место в гонке преследования, на проходящем в Поклюке (Словения) первом этапе Кубка мира по биатлону, сообщает 9 декабря Сhampionat.com.

Протяженность дистанции составляла 12,5 км, кроме того на ней было четыре огневых рубежа. На первом месте финиировал норвежец Йоханнес Бё с результатом 30 минут 20,4 секунды при трех промахах. Это второй подряд его выигрыш на этапах мирового Кубка. На втором Кентен Фийон Майе (Франция) с отставанием +0,1 секунды от лидера, который отстрелялся на все 100% точно. Третий результат Логинова +1,9 секунд отставания от лидера при одном промахе.

При этом необходимо отметить, что российский биатлонист уверенно лидировал по ходу гонки и только досадное падение на последнем круге свело на нет часть его усилий и позволило показать только третий результат.

Остальные представители сборной России по биатлону не попали в первую двадцатку этапа Кубка мира в Поклюке.