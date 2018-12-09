Российская лыжная женская сборная взяла серебро в эстафете на этапе КМ

Осло, , 14:38 — REGNUM Сборная женская команда России стала второй в лыжной эстафете 4Х5 км на этапе Кубка мира, проходящем в Бейтостолене (Норвегия), сообщает 9 декабря Матч ТВ.

В составе российской сборной выступали Анна Жеребятьева, Лидия Дуркина, Елена Соболева и Марина Истомина. Результат российской команды составил 58 минут и 0,9 секунды.

Первое место у сборной Норвегии в составе которой выступали Хайди Венг, Тереза Йохауг, Рагнхиль Хаги и Ингвильд Эстберг. Их победный результат составил 57 минут 23,6 секунды. На третьем месте сборная Финляндии в составе Юханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Риита-Лииса Ропонен и Эвелийна Пийппо, с результатом 58 минут 1,04 секунды.

Еще одна российская сборная, Россию представляли в Бейтостолене две команды, стал четвертой с результатом 58 минут 04,5 секунды. В её состав вошли бронзовые призеры зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.