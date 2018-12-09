Никитина победила на этапе КМ по скелетону в Латвии

Рига, , 14:04 — REGNUM Российская скелетонистка Елена Никитина стала победительницей на соревнованиях по бобслею и скелетону на этапе Кубка мира, проходящем в Сигулде (Латвия). Об этом сообщает 9 декабря официальный Twitter Международной федерации бобслея и скелетона.

Победный результат российской спортсменки 1.45,12 минут. На втором месте Элизабет Майер из Канады с отставанием от времени победительницы +0,30 секунды, на третьем — немка Тина Херманн, её результат — + 0,48 секунды ко времени победительницы.

Ещё две российские спортсменки Юлия Канакина и Рената Хузина заняли 7-е и 8-е места на этапе в Сигулде с результатом + 1,18 секунды и + 1,69 секунды соответственно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря скелетонист из России Никита Трегубов стал победителем этапа кубка мира по бобслею и скелетону.