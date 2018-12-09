Альба: «Золотой мяч» должен был получить Лионель Месси

Барселона, Испания, , 13:47 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Барселона» Жорди Альба выразил свое недоумение пятым местом нападающего его команды Лионеля Месси по итогам голосования за награду «Золотой мяч» в 2018 году. Его слова приводит 9 декабря Goal.com.

«Золотой мяч» — это ложь, его окружает много кампаний со стороны клубов и СМИ. Все знают, что на сегодняшний день Месси является лучшим игроком в мире», — заявил Жорди Альба.

Кроме этого защитник «Барселоны» заявил, что у Пеле возможно не все хорошо со зрением раз он увидел только то, что Месси может действовать на футбольном поле только одной ногой.

«Лео может на поле практически все», — заключил Альба.

Напомним, обладателем премии «Золотой мяч» 2018 года стал полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич. Месси по итогам голосования занял только пятое место.